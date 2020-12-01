Taksim'de otelde çıkan yangın panik yarattı

Yangın saat 18.30 sıralarında Taksim'de bulunan bir apart otelde çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü.