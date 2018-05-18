Tarlada kendni astı !

Sivas'ta, çay ocağı işletmeciliği yapan Mustafa G. (58), kendisini tarlada ağaca asarak, yaşamına son verdi.



Saat 14.30 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Yeni Numune Hastanesi arkasında bulunan tarlada meydana gelen olayda söğüt ağacında asılı biri olduğunu görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, ağaçta asılı kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise cenazenin kentte çay ocağı işleten Mustafa G.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Mustafa G.'nin borcu nedeniyle intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.