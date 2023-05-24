Tartıştığı kişiyi 12. kattan aşağıya attı, serbest kaldı

İstanbul Şişli’de tartıştığı esnafı 12. kattan atarak 11. kata düşmesine ve ağır şekilde yaralanmasına neden olan zanlı hakkında 2 yıl hapis kararı veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Şişli’de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle yeniden yargılanan sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı neticeten 2 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İ.D. duruşma çıkışı, ‘’Beni sakat bıraktı, karşılığında 2 yıl o da tutuksuz. Söyleyecek bir şey yok’’ dedi.

Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Ç.B., tartıştığı esnaf İ.D.'yi 12. kattan aşağı atmış ve İ.D. 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin daha önce hakkında verilen karar bozulan sanık Ç.B.’nın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ç.B. ve müşteki İ.D., tarafların avukatlarıyla hazır bulundu.

Müştekiyi çekerek asma kat korkuluktan aşağıya düşürdüğü aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, söz konusu kavganın başlama sebebinin taraflarca farklı şekillerde anlatıldığını, kamera görüntüleri çözümüne göre ilk olarak müşteki İ.D.’nin sanık Ç.B.’nın yüzüne tokat attığını, sonrasında sanığın boğuştuğu müştekiyi çekerek asma kat korkuluktan aşağıya düşürdüğünü müştekinin de bu düşme sonucu yaralandığını aktardı.

Kırıkların hayati fonksiyonlarını ağır etkileyecek ölçüde olduğu belirtildi

Açıklanan mütalaada, söz konusu Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki İ.D.’nin hayati tehlike geçirmediği, basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmayacak şekilde yaralandığı, ayrıca kendisinde birçok noktada kemik kırıklarının tespit edildiği ve kırıkların hayati fonksiyonlarını ağır etkileyecek ölçüde olduğu ve yaralanmasının organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması niteliğinde olduğu kaydedildi.

Duruşmada söz alan müşteki İ.D., sanık hakkındaki şikayetinin devam ettiğini, sanığın kendisinin hayatını bitirdiğini söyleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Ç.B. ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ç.B.’yı ‘haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak neticeten 2 yıl hapis cezasına çarptırdı ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

‘’Evde yatalağım, nasıl çalışayım?’’

Duruşmanın ardından koltuk değnekleriyle salondan çıkan İ.D., ‘’Ödül verdi arkadaşa helal olsun. Yürüyemiyorum. Beni sakat bıraktı, karşılığında 2 yıl o da tutuksuz. Söyleyecek bir şey yok. Ben Perpa’da çalışmıyorum. Evde yatalağım, nasıl çalışayım?’’ ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

Şişli'de bir ticaret merkezinde, 22 Şubat 2021 günü sanık Ç.B., tartıştığı esnaf İ.D.'yi 12. kattan aşağı atmış ve İ.D. 11'inci kata düşmüştü. Olaya ilişkin Ç.B.'nın İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava, görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Davayı karara bağlayan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Ç.B.'yı ‘haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Sanık avukatının sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etmesi üzerine itirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı kabul etti. Mahkeme kararında, müştekinin beyanlarında kulağının parçalandığını ve işitme kaybının olduğunu beyan ettiğini, müştekide sürekli organ kaybının olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu raporu alındıktan sonra suç vasıf ve mahiyetinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinin usul ve yasaya uygun olmadığını belirten mahkeme, sanık hakkında verilen HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararının kaldırılmasına, dava dosyasının yeniden İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

İHA