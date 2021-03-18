Tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldürdü!

Kocaeli’nde, tartıştığı kişiyi boğazından vurarak öldüren A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Olay, Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarında boğazından vurulmuş kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sercan T. olduğu belirlenen kişinin öldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.M. olduğunu belirledi. A.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen A.M. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öldürülen Sercan T., Gölcük Örcün Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Sercan T.’ın ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Namazdan önce uzun süre tabuta sarılan Sercan T.’ın ismi öğrenilemeyen ablası, gözyaşı döktü.

T.’ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sultan Baba Mezarlığına defnedildi.