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Taş atıp korkutmak istedi ama...

Antalya’da yolda gördüğü kaz sürüsünü taş atarak uzaklaştırmak isteyen bir kişi, adeta hayatının şokunu yaşadı. Taş attığı kazın saldırısına uğrayan adam, yere düşerek sürüklenip yaralandı.

Olay, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolda yürüyen kişinin karşısına kazların çıktığı görülüyor. Kazlardan korkan kişi önce taş atarak uzaklaştırmaya çalışıyor. Kendisine taş atılmasına sinirlenen kazlardan birisi adamın üstüne üstüne gitti. Bunun üzerine kazlardan kaçmaya çalışan adam yere düşerek adeta sürüklendi. Olay sonrasında yaralanan kişinin yardımına çevrede bulunan diğer vatandaşlar yetişti. Hafif şekilde yaralanan kişi gideceği yere başka yoldan gitmek zorunda kaldı.

Etiketler kaz taş attı kazlar kazlar saldırdı
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