Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti

Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken; Muğla'da gelen görüntüler izleyenleri kahretti.

Günlerdir süren orman yangınlarında dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Muğla'dan gelen bu görüntüler ise izleyenleri kahretti.

Muğla'daki orman yangınına müdahale sırasında çekilen söz konusu görüntülerde yurttaşların bidon ve damacanalarla yangın tankerine su taşıdığı görülüyor.