SON DAKİKA
TÜRKİYE’DE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİNSAYISI AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Mayıs 2020 19:30

Taziye skandalı sonrası koronavirüsten ilk ölüm

Van'ın İpekyolu ilçesinde taziye çadırının kurulduğu mahallede corona virüsünden ilk ölüm yaşandı. Kentte corona nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Taziye skandalı sonrası koronavirüsten ilk ölüm
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde corona virüsü salgınına rağmen taziye çadırı kurulması nedeniyle vaka sayısı 101’e yükselmişti.

Muhtarın da görevden alındığı mahallede corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan bir kadın hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 10’A ÇIKTI

Mahalledeki ilk ölüm gerçekleşirken, Van genelinde ise bu ölümle birlikte şimdiye kadar corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
taziye , ölüm , virüs , salgın , taziye evi , ölümcül virüs , vaka , pandemi , coronavirüs , koronavirüs , corona , kovid , korona , covid , kovid-19 , covid-19 , ilk ölüm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM