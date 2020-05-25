Taziye skandalı sonrası koronavirüsten ilk ölüm

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde corona virüsü salgınına rağmen taziye çadırı kurulması nedeniyle vaka sayısı 101’e yükselmişti.

Muhtarın da görevden alındığı mahallede corona virüsü testi sonucu pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında olan bir kadın hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI 10’A ÇIKTI

Mahalledeki ilk ölüm gerçekleşirken, Van genelinde ise bu ölümle birlikte şimdiye kadar corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselmiş oldu.