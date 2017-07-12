Tecavüz zanlıları mahkemeden gülerek çıktı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, evden kaçan şizofreni hastası genç kıza tecavüz ettiği ve para karşılığı başka erkeklere sattığı iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı verdiği mütalaasında sanıklara 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 7 yıl hapsini talep etti.



Karşıyaka Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar A.K., (54) T.S., (30) sanık T.S.'nin avukatı, mağdur kadın A.A.'nın avukatı Sibel Önder ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Sanık A.K.'nin avukatının mazeret bildirmeden duruşmaya gelmediği görüldü. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanıklar A.K. ve T.S. hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 7 yıl hapis cezası talep etti. Sanıklar T.S. ve A.K. sözlü savunma yapmazken, savunmalarını yazılı olarak mahkeme heyetine sundu. Mahkeme heyeti sanık A.K.'nin avukatının mazeret bildirmeden gelmediğini, gelecek celse mutlak suretle duruşmada hazır olunması için bilgilendirilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ekim ayına erteledi. Duruşma sonrası, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri ve mağdurun avukatı Sibel Önder basın açıklaması yaptı.

Ailesiyle birlikte Güneydoğu'dan İzmir'e yerleşen 22 yaşındaki şizofreni hastası A.A., bir süre sonra ailesi tarafından iddiaya göre 'kendine ve başkasına zarar vermemesi için' evin bir odasına kapatarak zincirle bağlandı. Genç kız A.A., geçtiğimiz 8 Eylül günü, bağlı olduğu zincirlerinden kurtulup evden kaçtı. Aile, evden kaçan ve kayıplara karışan kızları A.A. için polise kayıp başvurusunda bulundu. A.A. evlerinin yakınında ayağında zincirle yolda yürürken kamyon şoförlüğü yapan A.K. (54) ve T.S. (30) ile karşılaştı.

GENÇ KIZ KORUMA ALTINA ALINDI

Yardım etmek istediklerini söyleyen A.K. ve T.S., iddiaya göre genç kızı Çiğli'de bulunan evlerine götürerek tecavüz etti. Şüpheliler 2 gün boyunca zorla evde tuttukları A.A.'yı para karşılığı başka erkeklere de pazarladı. Günlerce tecavüze uğrayan genç kız, A.K. ile T.S.'nin evde olmadığı sırada pencereden bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin yardım çığlığını duyması ile durum polise bildirildi. İhbar üzerine eve giden polis, A.A.’yı yarı baygın ve çıplak halde buldu. Suçlamaları reddeden A.K. ve T.S. tutuklandı. Genç kız A.A.’nın Adli Tıp Kurumunda yapılan muayenesinde, travma yaşadığı ve ruh sağlığının bozulduğu belirlenirken, kızın vücudunda 3 ayrı sperm bulundu.

Polis ekipleri kurtardıkları A.A.’yı, ailesine teslim etmek istedi. Ancak aile üyelerinden biri, Güneydoğu'daki ağabeylerinin ‘Namusumuz kirlendi’ diyerek 'infaz' kararı aldığını ve İzmir'e gelme planı yaptığını söyledi. A.A.'nın İzmir'de yaşayan hasta babası da bu karara karşı çıktığını belirterek, kızının koruma altına alınmasını istedi. A.A. koruma altına alınarak başka bir ile götürüldü.

