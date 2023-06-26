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Tek katlı metruk ev çöktü: 2 ölü

Tek katlı metruk ev çöktü: 2 ölü
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde tek katlı metruk evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi İkizler Sokak'ta bulunan tek katlı metruk ev bilinmeyen bir sebeple çöktü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA

Etiketler kocaeli ev çöktü
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