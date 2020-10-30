SON DAKİKA
BAKAN KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA: ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
Deprem sonrası İzmir'den dumanlar yükseldi! İşte korkunç görüntüler
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem sonrası kabus anları kamerada!
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
İzmir'deki deprem Deprem İstanbul ve Trakya'da da hissedildi
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
Depremin merkez üssü İzmir'de binalar yerle bir oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 30 Ekim 2020 15:52

Tek odalı derme çatma evde yardım eli bekliyorlar!

Kimseleri olmayan ve tek odalı derme çatma evde yaşam mücadelesi veren Saniye Gödemen ve eşi felçli Adem Gödemen yardım eli bekliyor.

Tek odalı derme çatma evde yardım eli bekliyorlar!
A+ A-

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşayan felçli Adem Gödemen (70) ile eşi Saniye Gödemen (60), bir tarafı tenekeyle kapatılan tek odalı derme çatma evlerinde kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

ev , yalnız , tek odalı ev
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM