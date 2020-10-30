Tek odalı derme çatma evde yardım eli bekliyorlar!

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşayan felçli Adem Gödemen (70) ile eşi Saniye Gödemen (60), bir tarafı tenekeyle kapatılan tek odalı derme çatma evlerinde kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
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