Tekel bayi baskınında istenen cezalar belli oldu

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Esenyurt'taki tekel bayi baskını davasında sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede geçtiğimiz günlerde iddianame düzenlenmek üzere Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede 28 Temmuz 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarından meydana gelen tartışma ve ateşli silahla ateş edilmesi sonucunda Y.E.E. ve B.B.'nin hayatını kaybettiği anlatıldı. Olay günü şüpheli M.Ö. ve T.Ö.'nün, C.E. aleyhinde avukatları aracılığıyla icra takibi başlatması üzerine C.E.'in şüpheliler S.Ö., M.Ö. ve T.Ö.'ye yönelik yaptığı paylaşımda, “Lan şerefsizler ben paranızı mı vermedim bana dava açıyorsunuz. Beni bu saatten sonra siz öldürürsünüz bu da yapabilirseniz" yazdığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SONRASINDA BASKIN YAPILDI

Paylaşım sonrasında M.Ö., T.Ö., A.Ö. ve S.Ö. ile birlikte C.E.'yi aramak için tekel bayisine gittiği anlatıldı. Şüphelilerinin tekel bayisine gittiğinde dükkan içerisinde Y.E.E., Y.E. ve iki ailenin husumeti ile alakası olmayan B.B.'ın olduğu kaydedildi. Şüphelilerin C.E. ile görüşmek istediği, Y.E.E.'in ise babasını çağırmak istememesi nedeniyle tartışmanın başladığı iddianamede yer aldı. Sözlü tartışma esnasında Y.E.E.'in kasanın altında bulunan silahı alarak M.Ö.'in ayaklarına iki el ateş ettiği, daha sonrasında silahlı olayın meydana geldiği kaydedildi. Olay sonrasında Y.E.E. ve B.B.'nin hastanede hayatını kaybettikleri belirtildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Y.E.E.'in vücudunda 9 adet mermi girişi olduğu, B.B.'ın vücudunda ise 2 adet mermi girişi olduğu yer aldı.

“ERKEKSEN DÜKKANA GEL PARANI AL"

İddianamede B.B.'nin ailesinin maddi ve manevi tazminatlarını aldıkları gerekçesiyle şikayetinden vazgeçtiği ancak Y.E.E.'nin ailesinin şikayetinin devam ettiği anlatıldı. İddianamede bilgi sahibi olarak beyanı alınan T.Ö.'nün eşi Y.Ö., eşinin demir tüccarı olduğunu ve 20 gün önce ticaret yaptığı bir kişinin çekini ödemediği, bu nedenden dolayı icraya verdiği, bu kişinin whatsapp'dan hakaret içerikli paylaşımlar yaptığını, “Erkeksen dükkana gel paranı al" şeklinde mesaj attığını söyledi.

SULH YAPMAK İÇİN GİTTİK

Şüpheli M.Ö.'nün savunmasında özetle, şikayetçi C.E.'nin ağabeyi T.Ö.'ye borcunu ödememesi üzerine T.'nin C.'yi icraya verdiğini, bu sebeple olay günü C.E.'nin Whatsapp'tan hakaret içerikli 'Durum' paylaşımı yaptığını, kendilerinin de sulh yapmak için C.E. ile konuşmak istediklerini söyledi. Ö. savunmasının devamında tekel bayisinde Y.E.E.'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omzuna koyduğunu, Y.E.'nin elini ittiğini ve kasanın altındaki silaha yöneldiğini, bunun üzerine silahı almaması için kendisini engellemek için Y.E.'yi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu, Y.E.'nin kasanın altından silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini ancak 2 kurşunun ayağına isabet ettiğini, diğer şüphelilerin kendisine yardım etmek ve Y.E.'yi engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını ifade etti.

4 ŞÜPHELİ İÇİN 1'ER AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 1'ER MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

İddianamede şüpheliler T.Ö., M.Ö., A.Ö. ve S.Ö. hakkında Y.E.E.'e yönelik “Tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis, B.B.'a karşı “Kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası, Y.E.' yönelik “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve 3 kişiye karşı "silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından 11'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. Adli kontrol ile serbest bırakılan şüpheliler E.A., E.T., V.E. ve H.A. hakkında ise “Suçluyu kayırma" suçundan ayrı ayrı 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

DHA