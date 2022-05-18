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Tekirdağ’da sağanak! Bina çatısına yıldırım düştü

Tekirdağ’da sağanak! Bina çatısına yıldırım düştü

Tekirdağ’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Marmaraereğlisi ilçesinde bir binanın çatısını düşen yıldırım hasara neden oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından Tekirdağ ve çevresinde sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırsızlık yakalanan vatandaşlar ile ise kapalı alanlara sığındı.

Marmaraereğlisi ilçesinde ise Yeniçiftlik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği çatıda hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri bölgede önlem alırken, çatıdan düşen parçalar ise ekipler tarafından toplandı. (DHA)

Etiketler sağanak tekirdağ
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