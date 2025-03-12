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Telefon dolandırıcılarına verdiği onay kodu hayatını alt üst etti

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Antalya'da telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişiyle gelen onay kodunu paylaştıktan sonra hesabından kredi ile avans hesap limiti yükseltilip toplam 242 bin TL çekildiğini belirten kadın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da yaşayan Ş.E., kendisini telefonla arayarak banka görevlisi olarak tanıtan ve hesabına kart promosyon aidatı ödemesi yapılacağını söyleyen dolandırıcıların hedefi oldu. 6 Şubat günü saat 16.30 sıralarında aranan Ş.E.'a telefonda kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şahıs, birikmiş kart ve promosyon aidatı olduğunu, bunun ödemesinin hesabına yapılacağını ancak tuşlama hatası nedeniyle paranın oğluna ait banka hesabına 86 bin TL olarak gönderildiğini söyledi.

O sırada evde olan oğlunu kaldıran Ş.E. ve oğlu, banka hesabını kontrol ettiklerinde hesapta yüklü miktarda para bulunduğunu gördü. Telefonla görüştükleri kişi, hatanın düzeltilmesi ve parayı banka havuzuna göndermeleri gerektiğini söyledi. Paniğe kapılan Ş.E., şahsın yönlendirmesi ile verilen IBAN numarasına para gönderme işlemini üç kez art arda gerçekleştirdi. Telefonun kapanmasının ardından farklı bir numaradan aranan ve banka hesaplarından kredi çekildiğini, ek hesabının yükseltildiğini öğrenen Ş.E. hayatının şokunu yaşadı.

Hesabından 242 bin TL çekilmiş

Hesabından toplam 242 bin TL çekilen ve ne yapacağını şaşıran Ş.E., karakol ile savcılığa giderek şikayette bulundu. Ş.E., "Telefonla beni arayan kişi kart ve promosyon aidatı ödemesi yapılacağı ama tuşlama sonucu bir yanlışlık olduğunu söyledi. Benim hesabıma yatırılacak olan 8 bin 600 TL kart ve promosyon aidatının yanlışlıkla oğlumun hesabına 86 bin TL olarak gönderildiğini ve bunun kendi hataları olduğunu, mesai saatinin bitimine yakın olduğu için bunu düzeltmeleri gerektiğini söyledi. Oğlumu kaldırıp hesabını kontrol ettiğimizde gerçekten hesabında 86 bin TL olduğunu gördük" dedi.

"Aynı işlemi 3 kez tekrarlattı"

Hesapta gördükleri yüklü miktardaki para karşısında korktuklarını belirten Ş.E., "13 bin 600 TL ölüm aylığı aldığımı, ömrümde bu kadar parayı görmediğimi söyledim. Bu parayı banka havuzuna göndermemiz gerektiğini söyledi. Oğlum parayı gönderdi, paranın düşmediğini söyledi. Aynı işlemi tekrarlattı bize, sonra bir daha tekrarlattı. Havuza düşmedi dediği için üç sefer tekrarladık biz bu işlemi. Hesapların güncellenmesi için bir kod geleceğini söyledi. O arada bankamın ne mobiline ulaşabildim ne de şubemden arandım" ifadelerini kullandı.

"Dünyam başıma yıkıldı"

Telefondaki kişiyle konuşurken oğlunun bankasından arandığını söyleyen Ş.E., "Oğlumun bankasının müşteri hizmetleri arayarak hesaba şüpheli para giriş çıkışı olduğunu söyledi. O arada benim görüştüğüm telefon kapandı. 10 dakika sonra benim şubem aradı. Hesabınızdan şu kadar kredi çekildi, ek hesabınız yükseltildi, para çekildi diye. Dünyam başıma yıkıldı. İşlemi benim yapmadığımı, benim çekmediğimi söylediğim halde. Hemen karakola gitmemizi söylediler. Hemen karakola gittik. Karakol bizi Siber Suçlara yönlendirdi. O günden bu yana oğlumun da benim de dünyamız başımıza yıkıldı" şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler telefon dolandırıcıları telefon dolandırıcısı onay onay kodu
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