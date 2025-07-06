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Telefondaki kişiyi oğlu sandı, tüm parasını elleriyle teslim etti

Telefondaki kişiyi oğlu sandı, tüm parasını elleriyle teslim etti
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Bursa'da yaşlı kadın, kendisini telefonla arayan dolandırıcıyı oğlu sanarak, yaklaşık 672 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, evindeki çalan sabit telefonu açan F.B. (75), karşısındaki şahsın "Anne ne yapıyorsun?" diye hitap etmesi üzerine arayan kişiyi oğlu zannetti. Şüpheli, acil paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek, evde ne kadar para ve altın bulunduğunu sordu. F.B. isimli yaşlı kadın ise evinde 50 bin TL, 69 adet çeyrek altın ve 5 adet cumhuriyet altını bulunduğunu söyledi. Telefondaki şahıs, bir kuyumcu arkadaşının eve geleceğini belirterek, yaşlı kadından altın ve paraları ona teslim etmesini istedi. Aynı gün saat 15.00 sıralarında F.B.'nin evine gelen bir şahıs, toplam değeri 672 bin TL'yi bulan para ve ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden F.B., polise başvurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli U.E. (35) yakalandı. 7 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, sevk edildiği Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Para ve ziynet eşyaları ise yaşlı kadına teslim edildi.

İHA

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Etiketler bursa yaşlı kadın telefon dolandırıcı
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