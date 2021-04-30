TEM Otoyolu Tekstilkent yakınlarında 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Zincirleme kaza saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Tekstilkent mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NZ 7325 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki bir TIR'ı sollamaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, TIR'a çarparak, kendi etrafında döndü.

O sırada otomobilin arkasından gelen otomobil ile hafif ticari araç da duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 34 N. 73.. plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 F.. 55 plakalı otomobil içinde bulunan bir yolcu kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

"OTOMOBİLİN DÖNDÜĞÜNÜ GÖRDÜK"

Polis ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan hafif ticari aracın içinde bulunan Engin E., "İSTOÇ tarafından geliyorduk, otomobilin fır döndüğünü gördük. Şahin ona vurdu mecburen biz de arkadan ona vurduk. İki kişi yaralı biz kurtulduk" dedi.

Kazaya karışan araçlar da itilerek emniyet şeridine alındıktan sonra çekiciye yüklendi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

DHA