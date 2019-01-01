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  4. 01 Ocak 2019 11:11

TEM'de feci kaza: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı !

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak metrelerce aşağı uçtu. Kazada otomobil içerisinde bulunan 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

TEM'de feci kaza: 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı !
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Kaza, saat 7.00 sıralarında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Olcay C. idaresindeki 06 MIZ 34 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. İHA'nın haberine göre, bir süre ilerleyen otomobil demir bariyerler çarparak yoldan aşağı uçtu.

Metrelerce takla atarak yol kenarında sürüklenen otomobil içerisinde bulunan sürücü Olcay C., Selahattin C., Nedime C. İle yaşları 18’den küçük olduğu öğrenilen Furkan C. ve Alperen A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta bulunan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrelerce aşağı uçan otomobil ise çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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