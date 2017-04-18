Tencere - tavalarla sokağa çıkan 10 kişiye gözaltı

Eskişehir'de parkta toplanıp tencere ve tavalara vurarak 'Başkanlığa hayır' sloganları atan gruba, uyarılara rağmen dağılmayınca polis müdahale etti.



Eskişehir'in Yeni Bağlar Mahallesi Kartal Tepesi Sokak'taki parkta dün gece toplanan çoğunluğu üniversite öğrencisi grup, evlerinden getirdikleri tencere ve tavalara kaşıklarla vurarak eylem yaptı.

'Susma haykır, başkanlığa hayır' diye slogan atan grubun yanına bir süre sonra polis ekipleri geldi. Polis müdürünün megafonla dağılmaları için uyarıda bulunduğu grup, parktan çıkıp ara sokaklarda yürümeye başladı.

Ses çıkararak yürüyen gruptakilere, Üniversite Caddesi'ne gelindiğinde yine polisler dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahalede bulundu.

Aralarında HDP Eskişehir Tepebaşı Merkez İlçe Başkanı Emine Kaya'nın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kollarına plastik kelepçe takılarak çevik kuvvet midibüslerine bindirilenlerden N.B.'nin üzerinden sustalı bıçak çıktı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alınan 10 kişi daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.