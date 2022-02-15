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  4. Terör örgütünden Azez'de saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Terör örgütünden Azez'de saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Terör örgütünden Azez'de saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Azez kentinde düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı.

Suriye’nin Azez kentine terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil de yaralandı. Saldırıda kentte bulunan bir klinik ve seyir halindeki bir minibüsün hasar aldığı belirtildi.

Saldırı anında sokakta bulunan siviller panik halinde güvenli yerlere doğru kaçtığı görüldü. Olay yerine çok sayıda sivil savunma ekibi sevk edildi. 

Etiketler terör terör saldırısı
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