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  4. 24 Mayıs 2017 21:31

Teröristler yol kesip araç yaktı !

Van'da Tendürek bölgesinde PKK'lı teröristler yol kesip araçları yaktı.

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Van’ın Çaldıran İlçesi Tendürek bölgesinde yol kesen bir grup PKK’lı terörist, aralarında TIR’ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Güvenlik güçleri kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlattı. Bir TIR'ın son anda yanmaktan kurtulduğu görüntüler dikkat çekti...

Kırsal alandaki operasyonlar devam ederken, bugün saat 15.00 sıralırnada bir grup PKK’lı terörist, Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde yol keserek araçları durdurmaya başladı.

PKK’lı teröristler daha sonra aralarında TIR’ların da bulunduğu bazı araçları ateşe verdi. Olayın haber alınması üzerine bölgeye özel birlikler sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeye gitmesi üzerine kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için hava destekli operasyon başlatılırken, karayolu da trafiğe açıldı

DHA

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