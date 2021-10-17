  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. THY uçağında isyan! Yolcular 2 saat boyunca pistte bekledi

THY uçağında isyan! Yolcular 2 saat boyunca pistte bekledi

THY uçağında isyan! Yolcular 2 saat boyunca pistte bekledi

Türk Hava Yolları’nın Zonguldak Havalimanı’ndan İstanbul’ a yapılacak uçuşu, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştiremezken 2 saat boyunca uçağın içerisinde bekleyen yolcular isyan etti.

Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’na gelen ve İstanbul'a uçuş hazırlığı yapan saat 12.00'da kalkması gereken TK 2733 sefer sayılı uçak, yolcuları ile kötü hava şartları nedeniyle Zonguldak Havalimanı'nda kaldı.

Zonguldak’tan İstanbul’a yolculuk için bilet alan yolcular, uçağın içinde 2 saat bekledikten sonra terminale geri getirildi. Yolculara çay ve kahve ikramında bulunuldu.

Büyük mağduriyet yaşadıklarını söyleyen yolcular sosyal medyadan tepki gösterdi.

 

Etiketler thy yolcu uçağı kötü hava şartları rötar isyan yolcular
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kazı kazandan 200 TL kazandığını sanıyordu... Gerçeği öğrenince şok oldu!
''Hükümet, döviz kurunu kasıtlı olarak yükseltiyor''
Ünlü çift ayrılıyor! ''Bir k..tak için aileni mahvettin''
Yine sarı terör! Yolunu kesti, camını yumruklayıp küfürler yağdırdı
Taliban'ın atadığı vali haritada Afganistan'ı gösteremedi
Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak video
Yetişkin film yıldızı hakkında skandal iddia! Meslektaşlarına dava açtı
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Soylu'ya: ''Herhangi bir saldırıda sorumlusu siz olacaksınız''
Yapay zeka ile 35 milyon dolarlık soygun
Derin Talu yine ''cesur'' paylaşımıyla gündem oldu