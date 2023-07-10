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THY uçağında panik! Kadın yolcu gözaltında

THY uçağında panik! Kadın yolcu gözaltında
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İstanbul Havalimanı'nda Lefkoşa uçağına geç kalan kadın yolcu olay çıkardı. Acil durum butonunu kırarak körüğe giren yolcu, polis tarafından uçaktan indirilerek gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, THY’nin TK-962 sefer sayılı TC-JPL kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçağı, Ercan Havalimanı’na hareket etmek üzere yolcu alımını tamamladı.

Ancak sefere geç kalan bir kadın yolcu, uçağın kapısında bulunan acil durum butonunu kırarak körüğe girdi. Kendisini engellemeye çalışan görevliyi iterek uçağa binen kadın yolcu, koltuğuna oturdu.

Olayın bildirilmesi üzerine kaptan pilot, polisin gelmesini talep etti. Acil durum butonunu kıran ve görevliyi iterek uçağa binen kadın yolcu, polis tarafından uçaktan indirildi. Yolcunun indirilmesinin ardından THY uçağı, yaklaşık bir saatlik gecikmeyle saat 19.35’te İstanbul Havalimanı’ndan kalktı.

 

Etiketler thy kadın yolcu uçak yolcu uçağı
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