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Tiner içirilerek öldürülen bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı

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İstanbul Esenler'de bir kadının evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen bebeğininin biberonuna tiner koyarak bebeğin korkunç bir şekilde ölmesine yol açtığı ortaya çıkmıştı. Korkunç bir cinayete kurban giden bebeğin babasının ifadesi ortaya çıktı

Kırıkkale'de yaşayan D.Ç. (23) sevgilisi Y.E. ile evlilik dışı çocukları oldu. Baba Y.E.nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmadığını öne süren D.Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi.

29 Eylül Salı günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Yunus Emre biberondaki tineri içti.

Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Emre bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı.

Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Y.E. savcılıkta verdiği ifadesinde "2024 yılı eylül ayında Dilek, çocukla birlikte İstanbul'a geldiğini söyledi.

Dilek ile çocuğumuzu otele yerleştirdim. 25.09.2024 günü 2 yaşındaki çocuğumuz Yunus Emre rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 14.11.2024 günü gece saatlerinde çocuğumuz öldü.

Dilek çocuğumuzu zehirleyerek öldürdüğünü itiraf etti.

Bu olaydan sonra olayla ilgili sosyal medya ortamında yapılan haberlere Dilek ve benimle ilgili hakaret ve tehdit içerikli çok sayıda yorum yapıldı. Ayrıca yorumlardan birinde ev adresim yazılıydı. Anlattığım olay ile ilgili beni kastederek hakaret ve tehdit içerikli yorumlar yapan, ayrıca ev adresimi ifşa eden şahıslarda şikayetçiyim. Söz konusu yorumların yapıldığı hesapları kullanan şahısları tanımıyorum. Ekran görüntülerini delil olarak sunuyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

 

DHA

Etiketler tiner bebek katili biberon
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