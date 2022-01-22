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  4. TIR ile otomobil çapıştı: Korkunç kazada anne ve 7 yaşındaki kızı öldü

TIR ile otomobil çapıştı: Korkunç kazada anne ve 7 yaşındaki kızı öldü

TIR ile otomobil çapıştı: Korkunç kazada anne ve 7 yaşındaki kızı öldü

Niğde'de, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda...

Niğde'de, TIR'ın arkadan çarptığı otomobilde Kemal A. (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti. 

Kaza, Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol ayrımında meydana geldi. N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı TIR, Kemal A.'ın kullandığı 01 CCY 33 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü A. ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda A. ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın cansız bedenleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Etiketler ölüm tır çarpışma
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