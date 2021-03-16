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  4. TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

TIR'la otomobil çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Çal ilçesinde, TIR'la otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çal ilçesinde, TIR'la çarpışan otomobil sürücüsü Levent Işıklar yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Çal- Denizli karayolu İsabey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli yönünden Çal yönüne giden Ömer Durcan yönetimindeki 16 AIM 921 plakalı TIR'la karşı yönden gelen Levent Işıklar yönetimindeki 34 TJ 9666 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Işıklar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde sıkışan Işıklar'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ömer Durcan, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

 Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, TIR'ın önünde seyir halinde olan traktörü hatalı solladığı ve karşı şeritten gelen otomobile çarptığı yer alıyor.

Etiketler tır çarpışma ölüm
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