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  4. 02 Haziran 2020 17:38

Tokat'da camiye yıldırım düştü! Minaresi yerle bir oldu

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan Kislik Camisi'ne yıldırım düşmesi sonucunda, cami minaresinin külahı yerle bir oldu.

Tokat'da camiye yıldırım düştü! Minaresi yerle bir oldu
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Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'ndeki Kislik Camisi'nde meydana geldi. İlçede yağmurun başlamasından kısa süre sonra yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin külah kısmı yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada camide kimsenin olmadığı öğrenildi. Yıkılan minarenin taşları cami bahçesine ve sokağa düştü.

Caminin karşısında oturan ev sahipleri, büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarında minarenin yıkıldığını ve taşların yola düştüğünü söyledi.

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