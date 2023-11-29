  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tokat'ta bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Tokat'ta bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Tokat'ta bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
Güncelleme:

Tokat'tın Niksar ilçesinde bir araçta yapılan aramada araç içerisinde 1 adet tabanca ve 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleyle hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Niksar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramanın ardından araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Etiketler Tokat araç kilo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan gazeteciye ''50+1'' tepkisi: ''Lafa bak!''
Bu ilimizde arsa fiyatları çıldırdı! Metropol şehirleri bile solladı
Evleneceklere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi yürürlükte; işte başvuru şartları
Sigaraya bir zam daha!
Prof. Dr. Ahmet Ercan: ''Bu ilimizi taşımalıyız!''
İğrenç tehdidi açıkladı: ''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş''
Hava şaşırtacak... Kış gelmeden bahar geliyor
Seyir terasında feci ölüm! 220 metreden aşağı düştü
Yoga gurusu tecavüz ve insan kaçakçılığından gözaltında
Türkiye'nin Angelina Jolie'si bu sefer öyle bir yerine estetik yaptırdı ki...