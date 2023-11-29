Tokat'ta bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Tokat'tın Niksar ilçesinde bir araçta yapılan aramada araç içerisinde 1 adet tabanca ve 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleyle hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Niksar ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir araçta yapılan aramada 2 kilo 300 gram kubar esrar ve 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan aramanın ardından araçta bulunan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.