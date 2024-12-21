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Trabzon'da istinat duvarı çöktü; 1 işçi öldü

Trabzon'da istinat duvarı çöktü; 1 işçi öldü
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çevresindeki istinat duvarının çökmesi sonucu işçi B.B. (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapımına başlanan inşaatı çevreleyen yamaç arazi önündeki istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçi B.B., çöken duvarın beton bloğu altında kalarak yaralandı. Diğer işçiler ve çevredekilerin yardımıyla çöken duvar altından çıkarılan B.B., ihbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan B., kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çevresindeki istinat duvarının çökmesi sonucu işçi B.B. (50), hayatını kaybetti.

 

Etiketler trabzon akçabat inşaat
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