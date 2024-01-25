  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trabzon'da kardeş kavgasında kan aktı

Trabzon'da kardeş kavgasında kan aktı

Trabzon'da kardeş kavgasında kan aktı
Güncelleme:

Trabzon'un Sürmene ilçesinde iki kardeş arasında silahlı kavga meydana geldi.

İlçenin Çarşı Mahallesi'nde bıçak satışı üzerine iş yeri bulunan N.K. ile ağabeyi V.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda N.K, tabancayla V.K'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan V.K, hastanede tedavi altına alındı. V.K'nin kız kardeşi N.K'nin ise gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler kardeş kavga trabzon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TikTok için video çekerken kabusu yaşadı AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! Bakanlık 2 milyon konutu denetleyecek Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Bu gençler Türkiye'nin adını NASA'ya yazdırmaya hazırlanıyor Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Ocak 2024 açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 yapım belli oldu Netflix’te geçen hafta en çok izlenen 10 yapım belli oldu Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı... Tamamen elektrikli Porsche Macan'ın örtüsü kalktı! İşte özellikleri ve fiyatı... Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı Melisa Aslı Pamuk Paris pozlarıyla sosyal medyayı salladı Atkıları, bereleri hazırlayın! 15 il için kuvvetli kar uyarısı Atkıları, bereleri hazırlayın! 15 il için kuvvetli kar uyarısı