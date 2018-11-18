Trabzon'da koca dehşeti ! Çocuğu için para istedi diye...

Trabzon'da okulda düzenlenecek film aktivitesini katılacak çocuğu için kocasından para isteyen kadın, 10 TL veren eşine paranın az olduğunu söyleyince hem hakaret hem de dayak yedi. Savcı, koca hakkında 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



Habertürk’ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'un Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan 13 yıllık evli çift, çocuğa verilen harçlık yüzünden çıkan kavganın ardından davalık oldu. Ev hanımı olan anne G.P., okul tarafından düzenlenecek film aktivitesi için çocuğuna harçlık verecekti. Genç kadın bu nedenle kocası A.P.'den para istedi. Baba A.P. cebinden çıkardığı 10 TL'yi eşine uzattı. Paranın az olduğunu, çocuklarının okulda mahcup olacağını belirten anne G.P., kocasından daha çok para vermesini istedi. Daha fazla para veremeyeceğini söyleyen A.P. ile eşi arasında tartışma çıktı.

ÖNCE HAKARET SONRA DAYAK

Karı koca arasında çıkan tartışma büyüyünce A.P. iddiaya göre eşini darp etti. Kadın polis polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan koca A.P. ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, A.P. hakkında yaralama ve hakaret suçundan 2 yıldan 6.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. A.P. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.