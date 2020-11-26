Trabzon'da sahte para operasyonu!

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para sunulacağı ihbarı üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı. Takip sonucu polisin durduğu otomobildeki A.B., M.B., ve C.K., gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramalarda, 100 ve 50 TL'lik çok sayıda banknottan oluşan 9 bin 400 TL sahte para ele geçirildi. Sahte paralara el konulurken, şüpheliler de sorgu işlemleri için emniyete götürüldü.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol