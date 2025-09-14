  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu cinayete kurban gitti

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu cinayete kurban gitti

Trabzonsporlu eski futbolcunun oğlu cinayete kurban gitti
Güncelleme:

Antalya'da restoran işleten Haluk Altın (45), saatin geç olduğunu söyleyerek iş yerine almadığı arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Altın'ın, Trabzonspor'da da forma giyen eski futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak’taki bir restoranın önünde meydana geldi. C. B. kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi. Altın, C.B.'ye saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası C.B. ve kız arkadaşı ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen C.B., tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürdü. Karın bölgesine 3 kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. C.B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis merkezindeki ifadesinde C.B.’nin, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Haluk Altın'ın 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler Trabzonspor mehmet cemil altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi 6'sı kırmızı bültenli 8 suçlu Türkiye'ye getirildi Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! Kediyi kurtarmak isterken otomobil çarptı! 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçiyor 8 CHP'li belediye daha AK Parti'ye geçiyor Sarıyer sahilinde motosikletlere ceza yağdı Sarıyer sahilinde motosikletlere ceza yağdı Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu Photoshop değil gerçek! Devlet Bahçeli'den boksör pozu Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Tarihi çarşıda esnaf diken üstünde! Özel harekat devreye girdi Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi görünüyordu! Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu Silah fabrikasının deposu alevlere teslim oldu Elazığ Sivrice'de deprem Elazığ Sivrice'de deprem Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi
Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum'' Gürsel Tekin'den sert sözler: ''Hakkımı hepsine haram ediyorum'' Rekor serisine devam eden gram altın için dikkat çeken tahmin Rekor serisine devam eden gram altın için dikkat çeken tahmin Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı Asırlar önce yangında küle dönen sarayın kalıntıları ortaya çıktı Sokak ortasında dakikalarca darbedildi, kimse müdahale etmedi Sokak ortasında dakikalarca darbedildi, kimse müdahale etmedi Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Aracına takip cihazı taktırdığı eski eşine trafikte kabusu yaşattı: ''Ölmek istemiyoruz'' Çiftçilere destek kararı Resmi Gazete'de Çiftçilere destek kararı Resmi Gazete'de Türkiye'den yerli nükleer reaktör hamlesi Türkiye'den yerli nükleer reaktör hamlesi Ordulu fındıkçı ile karga Şakir'in dostluğu görenleri şaşırtıyor Ordulu fındıkçı ile karga Şakir'in dostluğu görenleri şaşırtıyor Rusya ateşle oynuyor! Şimdi de Romanya'nın hava sahasını ihlal ettiler Rusya ateşle oynuyor! Şimdi de Romanya'nın hava sahasını ihlal ettiler