Trafikte akıl almaz nakliye kamerada: Gören dönüp dönüp baktı
Gaziantep'te yoğun trafikte motosiklet üzerinde tehlikeli şekilde palet taşınma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Gaziantep'te trafiğin yoğun olduğu bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen motosikletin arka kısmında oturan kişi, kucağına aldığı paletle hiçbir güvenlik önlemi almadan yolculuk etmeye başladı.
Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan şahıslar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, motosiklette kucağında paletle yolculuk eden şahsın zaman zaman zor anlar yaşaması ise dikkat çekti.
İHA
