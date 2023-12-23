Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu

Kayseri'de bir kişi, trafik karşılaştığı husumetlisini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tutlubağlar Caddesi'nde meydana geldi. P.K., trafikte seyir halindeyken husumetlisi M.K. ile karşılaştı. Aracından inen K. ile K. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. P.K. belinden çıkardığı tabancayla K.'yi sağ bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli K.'ın yakalanması için çalışma başlattı.

DHA