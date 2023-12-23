  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu

Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu

Trafikte karşılaştığı husumetlisini vurdu
Güncelleme:

Kayseri'de bir kişi, trafik karşılaştığı husumetlisini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tutlubağlar Caddesi'nde meydana geldi. P.K., trafikte seyir halindeyken husumetlisi M.K. ile karşılaştı. Aracından inen K. ile K. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. P.K. belinden çıkardığı tabancayla K.'yi sağ bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli K.'ın yakalanması için çalışma başlattı. 

DHA

Etiketler kayseri trafik husumetli silahlı saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Otoyolda rehine krizi: ''Bakan Yerlikaya ile görüşmek istiyorum'' Bakan Işıkhan asgari ücret zammını sızdırdı Bakan Işıkhan asgari ücret zammını sızdırdı Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü Kuzey Irak'ta 6 evladımız şehit düştü İzleyecek dizi arayanlara ilaç gibi gelecek liste: Son 20 yılın en iyileri açıklandı İzleyecek dizi arayanlara ilaç gibi gelecek liste: Son 20 yılın en iyileri açıklandı Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Türkiye'nin en zeki insanları bu illerde yaşıyor! İşte IQ ortalaması yüksek şehirler Prof. Dr. Üşümezsoy ''asıl deprem orada olacak' diyerek tam konum verdi Prof. Dr. Üşümezsoy ''asıl deprem orada olacak' diyerek tam konum verdi Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray maçının skorunu tahmin etti Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Ünlü şarkıcı Atilla Taş tutuklandı Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü Hadise'den ''küslük bitti'' pozları! Güzellikleri baş döndürdü Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var Reuters 2023 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti: Türkiye'den 2 kare var