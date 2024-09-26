TÜGVA il yöneticisine ''kaçakçılık''tan gözaltı

TÜGVA Ordu il temsilcisi A.G.’in evine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kurucu ordu il temsilcisi A.G.’in evine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü önceki gün Ordu’nun Altınordu, Perşembe ve Ünye ilçelerinde 12 şüpheliye yönelik 20 adreste arama ve yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında piyasa değeri 15 milyon TL olan; 5 milyon 949 bin 960 adet boş makaron, 103 bin 930 adet içi dolu makaron, 2 bin 640 kilogram kıyılmış tütün, 5 bin 286 adet kesilmiş bandrol, 227 adet elektronik sigara, 128 adet puro, 109 adet nargile kömürü ile 1 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi. Emniyet 12 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığını da bildirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre; söz konusu 12 şüphelinin arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) ordu kurucu il temsilcisi A.G.’in de olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; A.G.’in hem ev hem işyeri adresine operasyon düzenlendi. A.G.’in evinde düzenlenen operasyonda 178 elektronik sigara ve 50 kutu sarılmış makron ele geçirildi. Mevcut Ordu İl Temsilcisi Av. Ömer Faruk Yücedağ’ın da A.G.’in evine düzenlenen operasyonda avukatı olarak katıldığı ileri sürüldü. Mahalle sakinlerinin aktardıklarına göre; operasyondan sorumlu polis memuru Av. Yücedağ’a “Bize burada sorun çıkardın. Burada 50 kutu kaçak sarılmış makron ele geçirildi. Şahsın dükkanında da bunun katbekat fazlası çıktı” ifadelerini kullandı. Kaçakçılıktan adli tahkikat başlatılan A.G.’in 2023 Genel Seçim’inde AKP’den Adıyaman Milletvekili Aday Adayı olduğu, ancak aday gösterilmediği de ortaya çıktı.

Cumhuriyet