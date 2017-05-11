Türk, Irak ve İranlı teröristler öldürüldü

Tunceli'de yapılan operasyonda aralarında turuncu listede yer alan Roni kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın ile İran uyruklu Dohter Hatemi Es ve Iraklı Cabir Mevlüdü isimli teröristler öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tunceli ili Pülümür ilçesi Kızılmescit bölgesinde 26 Nisan 2017’de gerçekleşen operasyonda yedi terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Operasyonda ele geçen örgüt mensupları içerisinde aranan teröristler kategorisinde bulunan ve turuncu listede yer alan Roni kod adlı Mehmet Füdeyil Aydın isimli teröristin de öldüğü belirlenmiş, Muş Bulanık nüfusuna kayıtlı 1974 doğumlu teröristin terör örgütüne 2001 yılında katıldığı, 16 yıldır bölücü örgüt saflarında faaliyet gösterdiği öğrenilmiştir.

ÜÇ ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYI YAPMIŞTI

Mehmet Füdeyil Aydın’ın 15 Ağustos 2015’te Bingöl Karlıova Hacılar Köyü mevkiinde Bingöl Erzurum karayolunu kesip, olaya müdahale için gelen güvenlik güçlerine EYP saldırısı sonucu üç askerin şehit olması ve altı askerin yaralanmasına neden olan eylemi gerçekleştiren terörist olduğu öğrenilmiştir.

Bu kayıplarla birlikte terör örgütünü sözde Erzurum eyaletinin yönetim seviyesindeki teröristlerin büyük bir bölümünün güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

04 Kasım 2016 tarihinde sözde Erzurum eyalet sorumlusu İsa Teres ve yardımcısı İran uyruklu Yılmaz Rezgücü adlı teröristler öldürülmüştür.

Yine örgütün sözde Yayladere gücü sorumlusu Hüseyin Ulaş İLTER isimli terörist, grubunu bırakarak Irak kuzeyine kaçmaya çalışırken 03 Aralık 2016 tarihinde güvenlik güçlerince Bingöl’de yakalanmış, yardımcısı da 28 Mart 2017 tarihinde Bingöl Yayladere’de çatışma sonrasında güvenlik güçlerine teslim olmuştur.

İRAN VE IRAKLI KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Pülümür Kızılmescit bölgesinde 26 Nisan 2017’de Mehmet Füdeyil Aydın adlı teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, aralarında sözde Erzurum eyaleti Bağır Gücü kadın sorumlusu İran uyruklu Dohter Hatemi Es ve sözde Barav Gücü sorumlusu Irak’lı Cabir Mevlüdü isimli teröristler de ölü olarak ele geçirilmiştir. Bingöl halkı, teröristlerin bölgeden atılması, huzur ve güvenliğin sağlanması için güvenlik güçlerine tam destek vermiş, vermeye de devam etmektedir."