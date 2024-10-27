  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor

Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor

Güncelleme:

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti.

Yangın olayı Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, A.İ.'nin evinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı.

Haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti.

Hazar İ.'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Etiketler Iğdır yangın minik hazar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ev ve iş yeri sahipleri dikkat: Kirada yeni dönem resmen başlıyor Ev ve iş yeri sahipleri dikkat: Kirada yeni dönem resmen başlıyor Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşet için kafa karıştıran rapor Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan poşet için kafa karıştıran rapor Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu! Bebek katili Öcalan şimdi de ''Misak-ı Millici'' oldu! Mafya filminden bir sahne değil... Burası İstanbul'un göbeği! Mafya filminden bir sahne değil... Burası İstanbul'un göbeği! Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı gözaltında Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı gözaltında El Clasico'da Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark El Clasico'da Barcelona'dan Real Madrid'e tarihi fark Beşiktaş kongresinde kıyamet koptu, sandalyeler havada uçuştu Beşiktaş kongresinde kıyamet koptu, sandalyeler havada uçuştu Beyza Huri Aydın 2. derece yanıkla hastanelik oldu Beyza Huri Aydın 2. derece yanıkla hastanelik oldu Yatırım için arsa, tarla alanlar dikkat: Hepsi ihaleye çıkıyor Yatırım için arsa, tarla alanlar dikkat: Hepsi ihaleye çıkıyor Fiat'ın yeni şehiriçi ikonik elektriklisi iddialı fiyatıyla Türkiye'de Fiat'ın yeni şehiriçi ikonik elektriklisi iddialı fiyatıyla Türkiye'de
TUSAŞ şehidimizin fotoğrafını bulmacaya koydular TUSAŞ şehidimizin fotoğrafını bulmacaya koydular Cübbeli günlerdir eleştirdiği Bahçeli'ye bu sefer destek verdi Cübbeli günlerdir eleştirdiği Bahçeli'ye bu sefer destek verdi Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı belli oldu Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı belli oldu Dünya'da rakibi yok: Türkiye'nin altın sarısı lezzetinde yüz güldüren hasat Dünya'da rakibi yok: Türkiye'nin altın sarısı lezzetinde yüz güldüren hasat Karadenizli vatandaştan dağdaki ayıya güldüren fırça kamerada Karadenizli vatandaştan dağdaki ayıya güldüren fırça kamerada İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü İki kız çocuğu minik köpeği severken öldürdü Öcalan açılımı anketinin sonuçları açıklandı: Hangi partinin seçmeni ne diyor ? Öcalan açılımı anketinin sonuçları açıklandı: Hangi partinin seçmeni ne diyor ? Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama Kansere karşı koruyan ''Süper Besin'' üretiminde de, tüketiminde de büyük patlama Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar: Partilerin oy değişimlerine dikkat Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar: Partilerin oy değişimlerine dikkat Tam 23 milyon TL'yi ''haram'' deyip iade etti Tam 23 milyon TL'yi ''haram'' deyip iade etti