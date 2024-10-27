Türkiye bugün de minik Hazar'a ağlıyor

Iğdır'da, gecekonduda çıkan yangında evde tek başına bulunan 2 yaşındaki Hazar hayatını kaybetti.

Yangın olayı Iğdır Karaağaç Mahallesi Genç Osman Caddesi 357. Sokakta, A.İ.'nin evinde çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı.

Haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından yangını söndürerek eve giren ekipler, 2 yaşındaki Hazar İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hazar İ.'nin cansız bedeni, cenaze arabasıyla Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocuğun yangın anında evde yalnız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA