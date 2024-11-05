Türkiye'nin kahreden Ekim ayı raporu: 31 günde 48 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na göre ekimde 48 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 2010'dan bu yana veri toplayan platform "Tarihimizin en yüksek kadın cinayeti verisi" dedi. Kadınların 33’ünün silahla öldürülmesi bireysel silahlanmanın tehlikesini de gösterdi.

2024 Ekim ayında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan veriler, Türkiye’de kadın cinayetlerinin endişe verici boyutlara ulaştığını gösterdi. Platformun raporuna göre, Ekim ayında toplam 48 kadın öldürüldü ve 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Bu sayı, platformun 2010 yılında veri toplamaya başlamasından bu yana, bir ayda kaydedilen en yüksek kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti.

Raporda, öldürülen 48 kadının 19’unun evli olduğu erkek tarafından, 6’sının tanıdığı biri tarafından, 5’inin birlikte olduğu erkek tarafından, 4’ünün akrabası tarafından, 3’ünün babası tarafından, 3’ünün eski eşi tarafından, 3’ünün eski partneri tarafından, 2’sinin kardeşi tarafından ve 2’sinin de oğlu tarafından katledildiği belirtildi. Bir kadının öldürüldüğü kişiyle ilişkisi tespit edilemedi. Kadınların yüzde 40’ının evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü belirtilirken, bu durum aile içi şiddetin ne denli yaygın olduğunu gözler önüne serdi.

54'Ü KENDİ EVİNDE KATLEDİLDİ

Cinayetlerin mahalli de kadınların güvende olmadıkları alanları ortaya koydu. Öldürülen kadınların yüzde 54’ü evlerinde, yüzde 19’u kamusal alanlarda, yüzde 15’i sokakta hayatını kaybetti. Ayrıca, su kenarı ve ıssız alanlar gibi farklı yerlerde de cinayetler işlendi. Raporda, kadınların evde güvende olmadıkları, aksine evlerinin cinayet mahalline dönüştüğü çarpıcı bir şekilde vurgulandı.

Kadınların öldürülme yöntemleri de raporda detaylı şekilde ele alındı. Ekim ayında öldürülen 33 kadın ateşli silahla, 12 kadın kesici aletle, 1 kadın darp edilerek, 1 kadın boğularak ve 1 kadın arabayla ezilerek öldürüldü.

YETKİLİLERE BAŞVURU VE KORUMA TALEPLERİ

Raporda, yılın başından bu yana en az 36 kadının polise veya savcılığa başvurduğu, ancak koruma taleplerine rağmen hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.