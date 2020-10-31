Türkiye'yi ağlatan Buse 9,5 saat sonra sağ olarak kurtarıldı

İzmir'de enkaz altında kaldıktan sonra Bakan Bekir Pakdemirli ile yaptığı telefon görüşmesinde "Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım" sözleriyle izleyenlerin gözlerini dolduran Buse enkaz altından özel eğitimli köpeğin yerini tespit etmesinin ardından çıkartıldı.

Buse'nin enkazdan çıkartılması için ekipler eğitimli köpeklerle çalışma başlatmış ve Buse'nin köpeği görmesi büyük sevinç yaratmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı.

BAKAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

İzmir'de deprem bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 8 katlı binanın enkazında kalan Buse adlı çocukla görüşen görevlinin elinden telefonu aldı. Çocuğun, "Köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, bu çok güzel bir fikir. Kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut" cevabını vermişti.