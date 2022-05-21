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Turuncu kodlu terörist öldürüldü

Turuncu kodlu terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonlarında 1'i turuncu kodlu 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Operasyonlarında 1'i turuncu kodlu 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın imha edildiğini açıkladı.

Etiketler pkk terör terörist tsk asker mehmetçik
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