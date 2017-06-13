Tanju Çolak hakkında sıcak gelişme
Tanju Çolak hakkında sıcak gelişme
60 yıldır hizmet veren Ankara markası iflas etti
60 yıldır hizmet veren Ankara markası iflas etti
iOS 11'li yeni iPhone 8 internete sızdı !
iOS 11'li yeni iPhone 8 internete sızdı !
Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?
Zekât, fitre ve oruç fidyesi kimlere verilir?
Borsada tarihi rekor ! 100 bin puanı aştı
Borsada tarihi rekor ! 100 bin puanı aştı
Estetik operasyon faciayla sonuçlandı; pişman oldu !
Estetik operasyon faciayla sonuçlandı; pişman oldu !
Onlar Türkiye'nin beyaz melekleri, Türk Albinolar...
Onlar Türkiye'nin beyaz melekleri, Türk Albinolar...
Flaş teklif: Bayram tatili 9 gün olacak mı ?
Flaş teklif: Bayram tatili 9 gün olacak mı ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Haziran 2017 10:22

Tuvalet deliğindeki telefonunu alırken kolundan oluyordu

Erzurum’da bir hastanede tuvalet deliğine düşen cep telefonunu çıkartmaya çalışan adamın kolu sıkıştı.

A+ A-

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, her gün onlarca olaya müdahale ediyor. Özellikle Erzurum genelinde yangın, kaza, insan ve hayvan kurtarma olaylarına sıklıkla giden Erzurum İtfaiyesi, bu sefer de tuvalet deliğine kolu sıkışan vatandaşı kurtardı.

Hastanede tuvalete düşürdüğü telefonu almak isteyen adam, kolu tuvalet deliğine sıkışınca vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu hemen hastane personeline ve itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu tuvaleti kırarak genç adamın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Kolu kurtarılan vatandaş itfaiye ekiplerine teşekkür ederek tedavi edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi. 

İHA

kol , erzurum , deliği , sıkıştı , cep , tuvalet , telefonu