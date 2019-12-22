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  4. 22 Aralık 2019 15:09

Üniversiteli kızlara gizli kamera tuzağı ! Doktor suçunu itiraf etti, serbest kaldı

Bartın'da, aile sağlığı merkezinde görev yapan 50 yaşındaki doktor, yan dairesinde oturan 2 kız öğrenciyi gizli kamerayla görüntülediği iddiasıyla önce gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden doktor, serbest bırakıldı.

Üniversiteli kızlara gizli kamera tuzağı ! Doktor suçunu itiraf etti, serbest kaldı
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Bartın'da, aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. K.Ü. (50), evinin yan dairesinde oturan ve üniversitede okuyan 2 kız öğrenciyi gizli kamera ile görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden K.Ü., serbest bırakılırken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Olay, iddiaya göre 10 gün önce Kemerköprü Mahallesi’ndeki 3 katlı binada meydana geldi. Kentte bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi. Yan dairede bulunan kız öğrencilerden biri, tuvaletteki kamerayı fark ederek, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu. Doktor K.Ü.’nün karakoldaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilirken, savcılıkta ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.’nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

DHA

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