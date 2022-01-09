Üniversiteli Sedefnur, misafirlik için gittiği 7’nci kattaki evde pencereden düştü

Kocaeli’nde polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir başka polis memurunun evine giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Sedefnur Ç. 7’nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, polis memuru erkek arkadaşıyla birlikte bir polis memurunun evine misafirliğe giden üniversite öğrencisi Sedefnur Ç. (23), 7’nci kattaki dairenin penceresinden düştü.

Ağır yaralanan Sedefnur Ç. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 2 polis memuru ve evde bulunan 1 genç kız gözaltına alındı.

Olay sabah saat 06.30 sıralarında, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Sedefnur Ç., polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte polis memuru olan arkadaşları O.Ç.’nin evine gitti.

Hayati tehlikesi var

İddiaya göre, 2 polis memuru ve 2 genç kız birlikte alkol aldı. Sedefnur Ç. sabah saatlerinde 7’nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sedefnur Ç.’ın vücudunda kırıklar bulunduğu belirlendi. Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis memurları gözaltında

Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.