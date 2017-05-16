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  4. 16 Mayıs 2017 09:29

Üniversiteyi sarsan aşk skandalında şok gelişme

Trabzon'da üniversite okuyan genç kız, evli olan hocasıyla aşk yaşamaya başladı. Birlikte yaşayan ikilinin 2 çocuğu oldu. Hocasıyla evlenmeyi uman kadın, hayatının şokunu yaşadı...

Üniversiteyi sarsan aşk skandalında şok gelişme
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Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 8 yıl önce eğitim gördüğü sırada birliktelik yaşadığı hocası T.Y.’den 2 çocuğu olan İ.S., sevgilisinin kendisini terk edip karısına dönmesinin ardından çocuklarını devlete bırakmak için dava açtı.

EVLENECEĞİNİ ÜMİT EDİYORDU


Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 8 yıl önce eğitim gören İ.S., âşık olduğu öğretim görevlisi T.Y. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin bu birlikteliğinden C.Y. (6) ve H.Y. (7) adlı 2 çocukları dünyaya geldi. T.Y. ile evleneceğini ümit eden İ.S., sevdiği adamın kendisini terk edip karısına dönmesinin ardından çocuklarını alarak Adana’ya gitti.

YENİDEN EVLENDİ, BİR ÇOCUĞU OLDU

Çocuklarını anne ve babasına teslim eden İ.S., tanıştığı bir gençle dünya evine girdi. Yeni evliliğinden de bir çocuğu olan İ.S., T.Y.’den olan çocuklarını devlete bırakmak için harekete geçti. Çocuklarına anne ve babasının bakamadığını belirten İ.S., T.Y.’nin de bu sorumluluktan kaçtığı için böyle bir karar aldığını belirtti.

TEHDİT İDDİASI

‘Velayetin değiştirilmesi’ talebinde bulunan İ.S., T.Y.’nin kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek mahkemeden koruma talep etti. T.Y., ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrıldı. Bu arada kavga eden İ.S. ile T.Y. hakkındaki hakaret ve tehdit davasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

Habertürk

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