Ünlü eski futbolcu Sezer Öztürk'e hapis cezası

Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün (36) cinayetten yargılandığı davada 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk'e, geçtiğimiz eylülde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yol verme tartışma yaşadığı Halil İbrahim S.'i (25) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Öztürk hakkında mahkeme kararı belli oldu.

"SEBEBİ BEN DEĞİLİM"

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada sanıkların aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaaya karşı söz verilen Sezer Öztürk, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama kesinlikle katılmıyorum. Ben tahrik edilmedim, saldırıya uğradım. Bana saldıran bir kişi yoktu. Benim karşımda bir insan veya iki insan yoktu. Tamam mücadele edebileyim dedim, ben kimseyi öldürmek istemedim. Benim bir geçmişim, kimliğim var. Futbolu bıraktıktan sonra iş adamı oldum. Otel yapıyordum. Benim bu tarz insanlarla hiç alakam yok. Basit bir yol isteme ricasının buralara kadar gelmesinin sebebi ben değilim" ifadelerini kullandı.

"ÖZ DAYISI BİLE BANA BAKARAK 'BU ADAM SUÇSUZ' DEDİ"

Maktulün akrabalarının mahkemede beyanlarının alındığını, onların bile "Karşı taraf saldırıya uğradı" şeklinde beyanda bulunduğunu kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Öz dayısı bile bana bakarak 'Bu adam suçsuz' dedi. Ben kendimi korudum, benim şerefime namusuma küfür ettiler, ben yine kendimi tuttum. Özellikle beni vicdanen rahatsız eden maktulün imam nikahlı eşi dedi ki 'Eşimi öldürdü, eşimi öldürmese beni öldürecekti.' Ben onun varlığından bile haberdar değildim. Hiç olayla alakası olmayan biri böyle söylüyor."

"BASTONUMU ÜSTÜMDE KIRDILAR"

Diğer sanık Ömer Genç ise mütalaaya karşı "Yaralanmaları isteyerek bilerek yapmadım. Biz yol istedik, 'Bekle lan 5 dakika' diyor. 15 dakika sonra tekrar yol istedik, küfür etmeye başlıyor. Arabanın etrafını çeviriyorlar. Arabadan inince hiç konuşturmadılar. Direkt saldırdılar. Benim ayağım sakat, bastonla yürüyordum. Beni itip yere düşürdüler. Bastonumu üstümde kırdılar. Kucağında bebek olan eşime bile saldırmak için hamle yaptılar. Ben de havaya ateş açtım. Kim yaralandı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"AİLEMİN CANINI KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM"

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" dedi. Tutuklu sanık Ömer Genç ise son sözünde tahliyesini talep etti.

TOPLAMDA 14 YIL 7 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk’ü "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk’ün "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandıran heyet, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme sanık Ömer Genç’i "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", ve 2 kişiye yönelik "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda 7 yıl 8 ay 21 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte Ömer Genç’in tahliyesine karar verdi.

Heyet, Sezer Öztürk’ü yaralayan müşteki-sanık Duran Genç’i "Kasten yaralama" suçundan 5 ay hapse mahkum etti. Heyet bu suçtan da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Sancaktepe’de 19 Eylül 2021’de sanıklar Sezer Öztürk’ün yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim S.’i arkasından tabancayla koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş sonucu öldürdüğü anlatılıyor.

Sezer Öztürk ve arkadaşı Ömer Genç’in yol verme tartışmasında tartıştığı kişilerle birbirlerini karşılıklı yaraladıkları belirtiliyor.

İddianamede sanık Sezer Öztürk’ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede sanık Ömer Genç’in ise "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Basit yaralama" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede Duran Genç’in ise Sezer Öztürk’ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor. (DHA)

"KEDİYİ BİLE KÖŞEYE SIKIŞTIRSANIZ CIRMIK ATAR"

Daha önceki duruşmadaki savunmasında asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri süren Öztürk, şöyle konuşmuştu:

"Ben yoğun bir saldırı altında kendimi, ailemi, çoluğumu çocuğumu korumaya çalıştım. Kediyi bile bir köşeye sıkıştırsanız size cırmık atar. Hiçbir canlı kendine yönelen şiddete kayıtsız kalamaz. Benim bu şahıslarla hiçbir noktam yoktur. Yol kenarında içiyorlar, trafiği tıkıyorlar, yol vermiyorlar. Bir de üstüne insanlara saldırıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hastaneye gidiyorum, önümü kesiyorlar.

"ASIL MAĞDUR BENİM"

"Geçen celse dinlenen maktulün ailesi bile adeta bizi haklı buldu. Bir yol isteme meselesi buralara gelmemeliydi. Maktul kendi ölümüne bizim de cezaevine girmemize sebep oldu. Bu olayda asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum, adaletin tecelli etmesini istiyorum."