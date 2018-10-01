Ünlü isimlere uyuşturucu gözaltısında flaş gelişme

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 5 ilde 'sosyal medya üzerinden uyuşturucuyu övmek' suçlamasıyla operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun İstanbul ayağında 'Pucca' adıyla bilinen Pınar K., 'Şam' ismiyle tanınan Şamil K.O. ve 'Burry Soprano' adıyla tanınan Burak A. ile Ali M.A.'yı gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden yüzbinlerce hayran kitlesine sahip olan fenomenlerin paylaştığı içeriklerde 'uyuşturucuyu övdükleri' öne sürüldü.

Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün de bulunduğu fenomenler polisteki ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Evinde uyuşturucu madde bulunan Pucca'dan da kan örneği alınacağı öğrenildi.

PUCCA’NIN EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’ın adreslerinde uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul merkezli olarak 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar. Söz konusu isimlerin tutuksuz yargılanacakları bildirildi.

PUCCA’DAN KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Evlerinde az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bildirilen ‘Pucca’ Pınar Karagöz ve Şamil Kürşat Oymak’tan da kan örneği alınacağı öğrenildi.