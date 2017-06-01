Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! Kabul edildi...
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ! Kabul edildi...
Sosyal medyadan şehitlere hakaret edince...
Sosyal medyadan şehitlere hakaret edince...
Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi
Birçok ilde konserler ve etkinlikler iptal edildi
Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu
Vatikan'da patlamanın sebebi belli oldu
Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular !
Yanlışlıkla kendi askerlerini vurdular !
Trump'tan Ortadoğu'yu rahatlatan karar
Trump'tan Ortadoğu'yu rahatlatan karar
Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi başladı !
Ukrayna'ya kimlikle seyahat dönemi başladı !
Orgeneral Akar Şırnak'taki askerlere seslendi
Orgeneral Akar Şırnak'taki askerlere seslendi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Haziran 2017 23:52

Üs bölgesine saldırmıştı ! Öldürüldü

Hakkari'de üs bölgesine taciz ateşi açan terörist güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Üs bölgesine saldırmıştı ! Öldürüldü
A+ A-

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kuzey Irak sınırında bulunan üs bölgesine taciz ateşi açan PKK'lı gruptan bir terörist açılan ateşle öldürüldü.

Hakkari Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "29 Mayıs 2017 de PKK'lı teröristler Yüksekova Kuzey Irak sınır hattında bulunan Hisar Dağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesine taciz ateşi açmışlardı. Açılan taciz ateşini erken farkeden üs bölgesindeki Deniz Piyade Taburu ve 7'nci Hudut Alayının hudut kartallarının açtığı ateş sonrasında 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlenmiştir" denildi.

DHA

terörist , öldürüldü , taciz ateşi , pkk