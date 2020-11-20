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  4. 20 Kasım 2020 16:49

Uşak'ta korkutan yangın

Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Uşak'ta korkutan yangın
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Bölgedeki 112. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Uşak İtfaiyesi de sevk edildi. 

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

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