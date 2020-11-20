Uşak'ta korkutan yangın

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Bölgedeki 112. Cadde'de bulunan tekstil fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine olay yerine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Uşak İtfaiyesi de sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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