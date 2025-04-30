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Üzerinden çıkan A4 kağıdın sırrı şoke etti

Üzerinden çıkan A4 kağıdın sırrı şoke etti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde A4 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve çarşı ve mahalle bekçilerinin çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen S.T. (21) durduruldu. S.T.'nin üzerinde yapılan aramada A4 kağıdına emdirilmiş 3 bin 200 içimlik bonzai, 6 uyuşturucu hap ve şerit metre ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S. T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde üzerinde A4 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirilen şahıs tutuklandı.

DHA

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Etiketler manisa salihli A4 kağıdı uyuşturucu bonzai
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