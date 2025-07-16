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Atletico Madrid'in yıldızı, Süper Lig'e geliyor! Hem de bonservissiz

Atletico Madrid'in yıldızı, Süper Lig'e geliyor! Hem de bonservissiz
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İspanya basını, Atletico Madrid ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İspanyol orta saha Saul Niguez’in, Trabzonspor'a transfer olabileceğini yazdı.

Football-Espana’nın haberinde, İspanyol futbolcunun Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri geri çevirdiği ve Avrupa’da kalmak istediği ifade edildi. Bu kapsamda Trabzonspor’un devreye girdiği, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden AS ise Trabzonspor’un, eski futbolcusu Stefan Savic aracılığıyla Saul’ü ikna etmeye çalıştığını, bordo-mavililerin bu transferi bonservis ödemeden tamamlamak istediğini yazdı. Haberde, Atletico Madrid’in oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak için fesih sürecine sıcak baktığı belirtildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Öte yandan, TransferFeed ve FootBoom gibi uluslararası transfer siteleri, Trabzonspor’un Saul Niguez için resmi teklif sunduğunu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını iddia etti. Aynı kaynaklarda yer alan bilgilere göre; transferin gerçekleşmesi halinde bordo-mavililer, yıldız futbolcuyu bonservis ödemeden kadrosuna katacak.

Trabzonspor’un 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme teklif ettiği, Saul’ün ise 4 yıllık kontrat ve bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

DHA

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Etiketler Trabzonspor Trabzonspor Atletico Madrid süper lig transfer Saul Niguez
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