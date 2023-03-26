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Vahşet! 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Vahşet! 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, 3 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen kadın tedavi altına alındı.

Karabıyık Mahallesi'nde yaşayan Sevda K, 3 yaşındaki kızını bıçakla yaraladı, kendine de zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne Sevda K, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen Sevda K, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edildi.

AA

Etiketler konya sarayönü kızını öldürdü
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